В "Дія" появятся на английском паспорт, водительские права и техпаспорт - Федоров (20)

2022.07.19 (20)2022.07.18 (4) →
- В приложении "Дия" появится англоязычная версия документов - Федоров : Днепровский городской портал 11:33
- В "Дія" появятся три документа на английском : APnews.com.ua 11:30
- Некоторые документы в "Дії" будут иметь английскую версию : Единая Одесса 11:27
- Цифровые документы в "Дії" переведут на английский язык, - Федоров : Регион Киев Медиа 11:18
- Минцифры анонсировало английскую версию загранпаспорта, прав и техпаспорта : Bigmir)net Финансы 11:15
- Июль, 19 в 10:59 В Дії появится англоязычная версия документов : ICTV Факти 11:06
- 10:30 19.07.22 Некоторые документы в "Дії" будут иметь английскую версию : Одесса 24 11:04
- В "Дие" появятся загранпаспорт, права и техпаспорт на английском языке : Страна.ua 10:46
- 10:12 19.07.2022 Минцифры создаст английскую версию загранпаспорта, прав и техпаспорта : Интерфакс-Україна 10:45
- Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию : Korzo News 10:37
- В "Дії" появятся англоязычные версии загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта : DsNews 10:33
- В приложении "Дия" появится англоязычная версия документов - Федоров : УНИАН 10:14
- В Минцифры пообещали украинцам электронные документы на английском языке : UA.News 09:35
- В "Дие" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта : Судебно-юридическая газета 09:29
- В "Дия" появятся на английском паспорт, водительские права и техпаспорт : КП в Украине 09:15
- В "Дія" появятся на английском паспорт, водительские права и техпаспорт - Федоров : Українська правда 08:40
- "Шаг к международной интеграции": Некоторые документы в "Дії" будут иметь английскую версию : Преступности.нет 08:39
- Некоторые документы в "Дії" будут иметь английскую версию - Федоров : Odessa Online 07:05
- Ряд цифровых документов в приложении Дія переведут на английский язык : Waves-ua 06:46
- Часть документов в Дія переведут на английский : MY.UA 03:30