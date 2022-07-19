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Фокус: Украина

В "Дія" появятся на английском паспорт, водительские права и техпаспорт - Федоров (20)

Українська правда 2022.07.19 08:40
Вторник, 19 июля 2022, 08:06 Михаил Федоров, фото из его Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсирует появление в приложении "Дія" англоязычной версии загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на авто. Источник: Telegram Fedorov Детали: На прошлой неделе министр рассказывал, что некоторые цифровые документы в "Дія" будут иметь английскую версию. 18 июля Федоров и его команда рассмотрели конкретные примеры этого.
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2022.07.19 (20)

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