Украина полностью ратифицировала Стамбульскую конвенцию (1)

MY.UA 2022.07.18 19:31

18 июля, 16:18 Новость на украинском Украина официально завершила ратификацию Стамбульской конвенции Соответствующие документы уже передали заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге. Об этом сообщила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Она отметила, что Украина стала 36 государством, ратифицировавшим Стамбульскую конвенцию. "Я искренне приветствую передачу сегодня Украиной ратификационной грамоты