Брайтон-Бич в Нью-Йорке переименуют в Украинский путь (1)

Українські національні новини 2022.07.18 16:38
КИЕВ. 18 июля. УНН. Городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о
переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню на Украинский путь. Об
этом в Twitter сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица,
информирует УНН.
Цитата
"14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании
Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине на Украинский путь", -
написал Кислица.
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