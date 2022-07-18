Лазебная уже не министр соцполитики (35)

Одесса News 2022.07.18 21:06

18.07.2022 20:22 Обновлено: 18.07.2022 16:5616:56 18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины. Об этом сообщил в Telegrаm народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк. "За проголосовали 277 нардепов (при необходимых 226)", - отметил он и опубликовал фото с результатами голосования. "Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня", - утверждает Железняк.