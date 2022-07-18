Лазебная уже не министр соцполитики (35)

2022.07.19 (35)2022.07.18 (53) →
- Из Офиса президента в Кабмин. Что известно о новом министре социальной политики Оксане Жолнович : Новое Время 14:46
- Верховная Рада уволила Баканова : Голос Запорожья 14:33
- Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики : СЛОВО Одесса 14:05
- Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора : Одесса Медиа 14:05
- Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ : Odessa Online 14:05
- Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ : Одесский Наблюдатель 13:57
- ВР назначила Оксану Жолнович главой Минсоцполитики : ПрессОрг24 13:44
- Верховная Рада назначила нового министра соцполитики: подробности : UA.News 13:36
- Венедиктову уволили с должности генпрокурора : Depo 13:33
- Министерство социальной политики возглавила Оксана Жолнович : КП в Украине 13:30
- Рада назначила нового министра соцполитики : Finance.UA 13:29
- Рада назначила нового министра соцполитики : FinOboz 13:29
- Оксана Жолнович - новая министерша социальной политики: нардепы проголосовали за кандидата : СтопКор 13:28
- Верховная Рада назначила нового министра соцполитики : Вести.ua 13:14
- Верховная Рада проголосовала за отставку Баканова с должности главы СБУ : Одесса Медиа 13:05
- 19.07.2022 12:37 Верховная Рада назначила нового главу Минсоцполитики : ДонПресс 13:03
- Рада назначила министра социальной политики : Depo 13:03
- Рада назначила нового министра социальной политики: кто возглавит ведомство : ТСН.ua 13:01
- 12:24 19.07.2022 Рада назначила Жолнович министром соцполитики : Интерфакс-Україна 13:01
- Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра соцполитики : 24 канал 13:00
- Министром социальной политики стала Оксана Жолнович: что о ней известно : Gazeta.ua 12:45
- 19.07.2022 в 12:31 Жолнович стала новым министром социальной политики : InfoResist.org 12:45
- Рада назначила нового министра социальной политики : УНИАН 12:44
- Рада назначила Жолнович министром соцполитики : Український Бізнес Ресурс 12:43
- Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента : Українська правда 12:40
- Оксана Жолнович возглавила Минсоцполитики : Парламент.UA 12:39
- 12:21 19.07.2022 Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова : Петр и Мазепа 12:39
- ВР назначила Оксану Жолнович главой Минсоцполитики : Українські національні новини 12:38
- Нардепы назначили главу Министерства соцполитики : DsNews 12:33
- Рада назначила нового министра соцполитики : РБК-Україна 12:31
- Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ : Судебно-юридическая газета 12:29
- Рада назначила Оксану Жолнович на должность Министра социальной политики Украины : Судебно-юридическая газета 12:29
- Рада уволила Баканова с должности главы СБУ : Новое Время 12:16
- Рада уволила Баканова с должности главы СБУ : УНИАН 12:14
- Комитет Рады поддержал увольнение Баканова : РБК-Україна 10:31