ВСУ разгромили вражеских морских пехотинцев и взяли в плен их командира Трутнева (видео) (1)

Криминал.TV 2022.07.19 00:46

19 июля 2022 г. в 00:26 36 оккупантов упокоились в украинском черноземе. Украинские разведчики вместе с Нацгвардией и теробороной уничтожили в Харьковской области ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ России и взяли в плен одного из командиров, передает Украинская правда со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела