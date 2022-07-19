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Фокус: Украина

ВСУ разгромили вражеских морских пехотинцев и взяли в плен их командира Трутнева (видео) (1)

Криминал.TV 2022.07.19 00:46
19 июля 2022 г. в 00:26 36 оккупантов упокоились в украинском черноземе. Украинские разведчики вместе с Нацгвардией и теробороной уничтожили в Харьковской области ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ России и взяли в плен одного из командиров, передает Украинская правда со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела
КЕДР, ОККУПАНТ, ПЛЕН, ВЗВОД, ФЛОТ, СИРИЯ, Трутнев, Украина, Харьков, Запорожье, Мурманск, Сирия, Россия
2022.07.19 (1)

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