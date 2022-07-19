ВСУ разгромили вражеских морских пехотинцев и взяли в плен их командира Трутнева (видео) (1)

Криминал.TV 2022.07.19 00:46
19 июля 2022 г. в 00:26
36 оккупантов упокоились в украинском черноземе.
Украинские разведчики вместе с Нацгвардией и теробороной уничтожили в
Харьковской области ДРГ морской пехоты Северного флота ВМФ России и взяли в
плен одного из командиров, передает Украинская правда со ссылкой на Главное
управление разведки Министерства обороны Украины.
Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела
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