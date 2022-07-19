В Харьковской области украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты ВМФ РФ, командира взяли в плен (Видео) (1)

Цензору.нет 2022.07.19 00:18

18-июл, 18:549 В Харьковской области украинские разведчики уничтожили деверсионно- разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Разведывательная группа ГУР "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области, где обнаружила большое подразделение оккупантов, которые размещались в разрушенных зданиях.