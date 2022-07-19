В Харьковской области украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты ВМФ РФ, командира взяли в плен (Видео) (1)

Цензору.нет 2022.07.19 00:18
18-июл, 18:549
В Харьковской области украинские разведчики уничтожили деверсионно-
разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ. Об этом
сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Разведывательная группа ГУР "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка
Дергачевского района Харьковской области, где обнаружила большое
подразделение оккупантов, которые размещались в разрушенных зданиях.
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