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В Харьковской области украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты ВМФ РФ, командира взяли в плен (Видео) (1)

Цензору.нет 2022.07.19 00:18
18-июл, 18:549 В Харьковской области украинские разведчики уничтожили деверсионно- разведывательную группу морской пехоты Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Разведывательная группа ГУР "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Дергачевского района Харьковской области, где обнаружила большое подразделение оккупантов, которые размещались в разрушенных зданиях.
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2022.07.19 (1)

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