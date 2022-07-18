Введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем (1)

Uteka 2022.07.18 20:28
Редакция
18.07.2022
18 июля ВРУ был принят во ІІ чтении проект Закона "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины об урегулировании некоторых
нестандартных форм занятости" (законопроект No 5161).
Целью законопроекта является урегулирование вопроса нестандартных форм
занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, обеспечение
гибкости в выборе организации трудовых отношений, усиление мобильности
РАБОЧИЙ, ДОГОВОР, РАБОТОДАТЕЛЬ, РАБОТНИК, УВЕДОМЛЕНИЕ, ФОРМА, Железняк
, Украина
, Бельгия
, Великобритания
, Нидерланды
, HU