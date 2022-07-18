Введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем (1)

Uteka 2022.07.18 20:28

Редакция 18.07.2022 18 июля ВРУ был принят во ІІ чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании некоторых нестандартных форм занятости" (законопроект No 5161). Целью законопроекта является урегулирование вопроса нестандартных форм занятости для лиц, выполняющих работу на непостоянной основе, обеспечение гибкости в выборе организации трудовых отношений, усиление мобильности