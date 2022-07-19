Особый статус поляков в Украине: ВР приняла законопроект за основу (19)

Слово і Діло 2022.07.19 14:41

19 июля 2022, 14:11 Парламент принял в первом чтении законопроект "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, которые находятся на территории Украины". Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко во вторник, 19 июля. Согласно законопроекту, гражданам Польши устанавливается возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев. Также поляки будут иметь равные с гражданами Украины права по