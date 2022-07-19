Особый статус поляков в Украине: ВР приняла законопроект за основу (19)

2022.07.19 (19)2022.07.18 (4) →
- Рада в первом чтении одобрила закон о гарантиях для граждан Польши на Украине : Kherson.life 15:59
- Рада приняла в первом чтении законопроект об особом статусе для поляков в Украине : Вечерние Вести 15:45
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных правах для поляков в Украине : Преступности.нет 15:39
- 19 липня, 14:57 Поляки отримають особливі права в Україні: Рада прийняла законопроект у першому читанні : Думская.net 15:03
- Граждане Польши получат особый статус в Украине: какие преимущества предусмотрены : Український Бізнес Ресурс 14:43
- Особый статус поляков в Украине: ВР приняла законопроект за основу : Слово і Діло 14:41
- Поляков уравняли правами с украинцами: Рада приняла в первом чтении законопроект : Парламент.UA 14:39
- ВР одобрила в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях для граждан Польши : UA.News 14:36
- Июль, 19 в 14:21 Рада предварительно поддержала закон об особых гарантиях для поляков в Украине : ICTV Факти 14:36
- Рада одобрила в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях для поляков : MY.UA 14:31
- Рада одобрила в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях для поляков : Укринформ 14:01
- Рада поддержала в первом чтении проект о дополнительных правах для поляков : Українська правда 13:40
- Рада поддержала в первом чтении проект о дополнительных правах для поляков : УП Європейська правда 13:34
- Рада рассматривает в первом чтении закон о гарантиях для граждан Польши на Украине : APnews.com.ua 13:30
- Рада поддержала особые гарантии для граждан Польши в Украине : Вести.ua 13:14
- Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского об особом статусе для поляков : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Рада поддержала законопроект об особых гарантиях для поляков в Украине: что он предусматривает : Новини Live 13:02
- Рада поддержала предоставление полякам особых прав в Украине : Страна.ua 12:46
- Граждане Польши получат особый статус в Украине : РБК-Україна 12:46