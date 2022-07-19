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Фокус: Украина

Июль, 19 в 14:00 Обыски и угрозы расстрелом: в Херсонской области оккупанты усиливают полицейский режим (14)

ICTV Факти 2022.07.19 14:06
Юлия Соколова, редактор ленты На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики и местные коллаборанты усиливают полицейский режим, а нарушителям угрожают расстрелом на месте. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Так, коллаборант, так называемый глава "военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимир Сальдо издал указ под названием: О мерах
КАХОВСКИЙ, ОККУПАНТ, РАССТРЕЛ, УСМОТРЕНИЕ, ЛЕОНТЬЕВ, КАХОВСКАЯ, Леонтьев, Сальдо, Херсон, Украина, Россия, Крым
2022.07.19 (14)

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