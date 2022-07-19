Июль, 19 в 14:00 Обыски и угрозы расстрелом: в Херсонской области оккупанты усиливают полицейский режим (14)

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- Июль, 19 в 14:00 Обыски и угрозы расстрелом: в Херсонской области оккупанты усиливают полицейский режим : ICTV Факти 14:06
- На оккупированных территориях Херсонской области усиливают "полицейский режим" : Odessa Online 14:05
- Оккупанты усилили карательные методы на Херсонщине: за неповиновение угрожают расстрелом : Новини Live 14:02
- На оккупированных территориях Херсонской области усиливают "полицейский режим" : Одесский Наблюдатель 13:57
- "Власти" Херсонской области угрожают нарушителям режима расстрелом - разведка : Вести.ua 13:44
- Обыски и угрозы расстрелом на месте: россияне усиливают террор против херсонцев - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- На захваченных территориях Херсонщины оккупанты усиливают полицейский режим - за непослушание грозят расстрелами на месте : Преступности.нет 13:09
- Расстрел за нарушение комендантского часа: на Херсонщине захватчики усиливают режим : Укринформ 13:01
- Гауляйтер Херсонщины, который может быть в коме, издал "приказ" : Gazeta.ua 12:45
- "Расстрел на месте": на захваченной части Херсонщины "закрутили гайки" - разведка (документы) : УНИАН 12:44
- 19.07.22 12:08 На оккупированных территориях Херсонщины усиливают полицейский режим, - ГУР : Цензор.Нет 12:32
- За неповиновение - расстрел. Оккупанты ввели ряд новых запретов в Херсонской области : РБК-Україна 12:31
- "Расстрел на месте": оккупанты усиливают полицейский режим на территориях Херсонской области (документ) : ТСН.ua 12:31
- Оккупанты на Херсонщине усиливают полицейский режим - ГУР : MY.UA 12:31