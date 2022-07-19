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Фокус: Украина

19 июля 2022, 16:59 Ким закроет Николаев, чтобы переловить "наводчиков": за информацию о них обещает по 100 долларов (26)

Dialog.ua 2022.07.19 17:23
Виталий Ким намерен задерживать "наводчиков" ракетных ударов по Николаеву: он предлагает вознаграждение за информацию. Виталий Ким планирует закрыть Николаев и отлавливать коллаборантов, намеренных сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом глава Николаевской областной военной администрации заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live". Губернатор подчеркнул, что в городе есть люди с определнными "идеями".
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2022.07.19 (26)

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