19 июля 2022, 16:59 Ким закроет Николаев, чтобы переловить "наводчиков": за информацию о них обещает по 100 долларов (26)

2022.07.19 (26)2022.07.18 (17) →
- Николаев закроют на несколько дней - будут искать коллаборантов : КП в Украине 19:00
- Николаев закроют на несколько дней - Ким : УНИАН 18:14
- Июль, 19 в 17:56 Как сдать корректировщика огня и получить награду - Ким дал инструкцию : ICTV Факти 18:06
- Что нужно сделать, чтобы получить деньги за данные о корректировщике огня - инструкция от Виталия Кима : From-UA.com 18:05
- Ким рассказал, как получить 100 долларов за уведомление о предателях в Николаеве : Новини Live 18:02
- 19 июля 2022, 16:59 Ким закроет Николаев, чтобы переловить "наводчиков": за информацию о них обещает по 100 долларов : Dialog.ua 17:23
- В Николаеве готовы платить по 100 долларов за "сдачу" корректировщиков огня: детали : Слово і Діло 17:11
- Подработка от Кима: за "голову" каждого корректировщика огня по Николаеву заплатят 100 долларов : Факти 17:04
- Как правильно сообщить о корректировщике обстрела, чтобы получить вознаграждение: в Николаеве опубликовали инструкцию : Николаевские новости 17:01
- 16:07 19.07.2022 Глава Николаевской ОВА разъяснил процедуру получения вознаграждения за информацию о вражеских корректировщиках огня : Интерфакс-Україна 16:45
- 16:34 19.07.2022 Ким рассказал, как получить 100 долларов вознаграждения за информацию о корректировщиках : Петр и Мазепа 16:39
- Спаси Николаевщину от обстрелов: Ким опубликовал инструкцию, как "сдать" предателя и получить $100 : ТСН.ua 16:01
- 19.07.2022 в 15:58 Ким пообещал $100 за каждого корректировщика и рассказал, как нужно о них сообщать : InfoResist.org 16:00
- Деньги в обмен на предателя: Виталий Ким пояснил, как правильно "оформить" корректировщика : MY.UA 15:45
- $100 за голову: инструкция от Кима, как сдавать корректировщиков огня : Вести.ua 15:44
- Деньги в обмен на предателя: Виталий Ким пояснил, как правильно "оформить" корректировщика : Politeka 15:40
- Ким написал инструкцию, как сдавать корректировщиков огня : Українська правда 15:40
- 19.07.22 15:08 $100 будут платить за "сдачу" корректировщиков огня войск РФ на Николаевщине - ИНСТРУКЦИЯ : Цензор.Нет 15:32
- Виталий Ким обнародовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках огня за вознаграждение : Новое Время 15:31
- Что нужно сделать, чтобы получить деньги за "слив" данных корректировщиков огня по Николаеву : РБК-Україна 15:31
- В Николаевской области будут платить $100 за "сдачу" предателей, корректирующих огонь по украинским городам : APnews.com.ua 15:30
- Глава Николаевской ОВА опубликовал инструкцию, как получить $100 за информацию о корректировщиках огня по области : Преступности.нет 15:10
- Николаев могут закрыть на несколько дней, чтобы вычислить наводчиков ракет : Николаевские новости 15:01
- Виталий Ким подсказал, как заработать $100: нужно помочь : Znaj.ua 10:15
- Ким пообещал платить $100 за "наводку на наводчика" : Запорожские вести 09:49
- Ким обещает $100 за "наводку на наводчика" - корректировщика огня по Николаеву и области : Типичный Херсон 01:30