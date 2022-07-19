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Резников обещает "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона

Резников обещает "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона (5)

24 канал 2022.07.19 00:30
00:00, 19 июля Резников обещает "очень хорошие новости" / "Украинская правда" Алексей Резников снова анонсировал "очень хорошие новости" из США. Об этом министр обороны Украины заявил после телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином. Источник: "Европейская правда" Они обсудили предстоящую встречу в рамках "Рамштайна" и поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину. Кроме того, Резников и Остин согласовали повестку дня.
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2022.07.19 (5)

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