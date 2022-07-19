Зеленская в Вашингтоне встретилась с Блинкеном и провела переговоры с USAID (11)

2022.07.19 (11)2022.07.18 (4) →
- "Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды Украины : Главред 10:05
- Зеленская прибыла в США по приглашению Джилл Байден. Уже встретилась с Блинкеном - фото : Gazeta.ua 09:45
- Елена Зеленская посетила с визитом США : DailyUA 09:33
- Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне : ПрессОрг24 07:44
- Зеленская в Вашингтоне встретилась с Блинкеном и провела переговоры с USAID : Укринформ 07:01
- Зеленская в Вашингтоне встретилась с Блинкеном и провела переговоры с USAID : MY.UA 07:01
- Зеленская прибыла в США и встретилась с Блинкеном : КП в Украине 07:00
- Зеленская встретилась с Блинкеном в США и проведет переговоры с Джилл Байден - фото : ЛІГАБізнесІнформ 06:37
- Первая леди Украины встретилась с госсекретарем США в Вашингтоне : Ukr-Today.com 06:37
- Елена Зеленская встретилась в Вашингтоне с Блинкеном и выступит в Конгрессе : Новое Время 05:31
- "Моя очередь говорить": жена украинского президента Елена Зеленская в США встретилась с Энтони Блинкеном (фото) : ТСН.ua 03:01