Зеленская в Вашингтоне встретилась с Блинкеном и провела переговоры с USAID (11)

MY.UA 2022.07.19 07:01

19 июля, 03:49 Жена Президента Украины Елена Зеленская начала визит в Вашингтон по приглашению Первой леди США Джилл Байден, проведя встречи в понедельник, в частности, с главами Госдепартамента США и агентства USAID. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Елена Зеленская обсудила потери и потребности украинского народа, продолжающего противостоять российскому агрессору.