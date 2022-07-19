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Фокус: Украина

Зеленская в Вашингтоне встретилась с Блинкеном и провела переговоры с USAID (11)

MY.UA 2022.07.19 07:01
19 июля, 03:49 Жена Президента Украины Елена Зеленская начала визит в Вашингтон по приглашению Первой леди США Джилл Байден, проведя встречи в понедельник, в частности, с главами Госдепартамента США и агентства USAID. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Елена Зеленская обсудила потери и потребности украинского народа, продолжающего противостоять российскому агрессору.
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2022.07.19 (11)

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