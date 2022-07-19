Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов (13)

Українська правда 2022.07.19 04:10

Вторник, 19 июля 2022, 03:30 ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены. Источник: ОК "Юг" Детали: Отмечается, что также наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки. В целом ВСУ уничтожили 65 россиян, комплексную аппаратную связь "Редут-