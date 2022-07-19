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Фокус: Украина

РФ трудно наступать, оккупанты разрываются между Донбассом и Херсоном - разведка (19)

УНИАН 2022.07.19 09:44
Иван Бойко 09:12, 19.07.22 Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий. ВСУ держат оборону на фронте / фото facebook.com/GeneralStaff.ua С начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все острее. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании. Отмечается, что Россия продолжает привлекать к своему наступлению на
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