РФ трудно наступать, оккупанты разрываются между Донбассом и Херсоном - разведка (19)

УНИАН 2022.07.19 09:44

Иван Бойко 09:12, 19.07.22 Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий. ВСУ держат оборону на фронте / фото facebook.com/GeneralStaff.ua С начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все острее. Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании. Отмечается, что Россия продолжает привлекать к своему наступлению на