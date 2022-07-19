Умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка (15)

Парламент.UA 2022.07.19 10:09
Актриса скончалась в Германии, где проходила лечение
Автор: Алена Кудревич
19 июля 2022, 09:43
На 57-м году жизни скончалась известная украинская актриса и телеведущая
Руслана Писанка.
Как сообщает ТСН, она скончалась в Германии, где лечилась от тяжелой
болезни.
Журналисты пишут, что во время войны телеведущая уехала в Германию, где
врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.
Руся практически никому не говорила о своей войне.
РУСЛАН, БОЛЕЗНЬ, АКТРИСА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАБРАЛО, РОМАНС, Писанка
, Зеленский
, Исаков
, Гришко
, Довженко
, Дивеев
, Игоревна
, Германия
, Украина
, Киев
, Россия
, Нидерланды
, Польша