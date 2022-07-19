Умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка (15)

Парламент.UA 2022.07.19 10:09

Актриса скончалась в Германии, где проходила лечение Автор: Алена Кудревич 19 июля 2022, 09:43 На 57-м году жизни скончалась известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Как сообщает ТСН, она скончалась в Германии, где лечилась от тяжелой болезни. Журналисты пишут, что во время войны телеведущая уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне.