Учебный год в Украине: новые рекомендации для студентов (17)

Новый Канал 2022.07.19 16:29

Министерство образования и науки Украины опубликовало письмо, в котором даются рекомендации по началу учебного года 2022/23 для высших учебных заведений. Для студентов старших курсов рекомендовано начать обучение ориентировочно с 15 августа 2022 года, а также использовать в теплые месяцы для обучения субботы. Cейчас смотрят Каким будет дистанционное обучение для школьников с 1 сентября? Также Минздрав рекомендует учесть особенности обучения в осенне-зимний