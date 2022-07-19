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Россия объявила Гордона в розыск

Россия объявила Гордона в розыск (20)

Новини Live 2022.07.19 12:02
19 июля 11:08 РФ расследует уголовное дело в отношении Гордона МВД россии объявило в розыск украинского журналиста Дмитрий Гордона. Против него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК. Об этом сообщает ТАСС. В базе МВД значится, что по статье УК разыскивается Гордон Дмитрий Ильич, украинцев, 21 октября 1967 года, место рождения Киев, Украина. Впрочем, в ведомстве не уточнили, по каким статьям обвиняется журналист.
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