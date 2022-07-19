Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач (13)

Українська правда 2022.07.19 10:10

Елена Рощина - Вторник, 19 июля 2022, 09:45 В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике "Нейромед" и стала жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля. Источник: глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов Прямая речь: "Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались три ребенка".