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Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач

Количество погибших от удара по Виннице возросло до 25-ти: умерла врач (13)

Українська правда 2022.07.19 10:10
Елена Рощина - Вторник, 19 июля 2022, 09:45 В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике "Нейромед" и стала жертвой ракетного удара, нанесенного россиянами 14 июля. Источник: глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов Прямая речь: "Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались три ребенка".
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