Украина уничтожит Черноморский флот РФ и вернет Крым (20)

- В Минобороны сделали громкое заявление относительно Крыма и уничтожения флота РФ : Gazeta.ua 15:47
- Украина потопит Черноморский Флот и вернет Крым - The Times : UAportal 15:36
- Украина готова ударить по российскому флоту. В Минобороны сделали заявление : Hyser 15:36
- Деокупация Крыма: В Минобороны заверили, что уничтожат черноморский флот рф : Depo 15:33
- Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым, - Минобороны : Фраза.ua 15:31
- ВСУ атакует Крымский мост и флот рф при первой же возможности - Минобороны : СтопКор 15:28
- Украина уничтожит Черноморский флот РФ и вернет Крым : World News 14:37
- "Мы потопим Черноморский флот России", - замминистра обороны Украины Гаврилов : From-UA.com 14:35
- Украина уничтожит флот РФ - замминистра обороны : DailyUA 14:32
- "Они должны заплатить за свою агрессию": в Минобороны пригрозили России уничтожить её Черноморский флот : ТСН.ua 14:31
- Уничтожим черноморский флот и отвоюем Крым, - в Минобороны пригрозили оккупантам : 24 канал 14:30
- Россия должна "выйти из Крыма", если хочет сохранить флот - Минобороны Украины : Версии.com 13:39
- В Минобороны заявили, что Украина уничтожит Черноморский флот и вернет Крым : UA.News 13:35
- "Это неизбежно": в Минобороны рассказали, как вернут аннексированный Крым : Politeka 13:10
- "Это неизбежно": в Минобороны рассказали, как вернут аннексированный Крым : MY.UA 13:00
- Июль, 19 в 12:16 Украина готовится уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым - замминистра обороны : ICTV Факти 12:36
- В Минобороны заявили, что ВСУ рано или поздно атакуют флот РФ в Черном море : Страна.ua 12:16
- Россия должна выйти из Крыма, если хочет сохранить флот - Минобороны Украины : УНИАН 12:14
- Рано или поздно Украина атакует флот РФ в Крыму и Черном море, - замминистра обороны Гаврилов : Еспресо TV 12:05
- Украина готовится потопить Черноморский флот РФ западным оружием - The Times : Главред 11:35