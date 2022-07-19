Украина уничтожит Черноморский флот РФ и вернет Крым (20)

World News 2022.07.19 14:37

19.07.2022 Украина уничтожит Черноморский флот РФ и вернет Крым Украина уничтожит Черноморский флот РФ и вернет Крым Об этом в интервью Times заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов. По его словам, ВСУ развивают свои противокорабельные возможности и ждут оружия большой дальности от западных стран, прежде чем перейти в наступление. Также Гаврилов уточнил, что очистку Черного моря начали с острова Змеиный,