19.07.2022 в 10:30 Зеленский провел перестановки в СБУ (15)

InfoResist.org 2022.07.19 11:00
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в некоторых
областях. Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте главы
государства.
Так, президент уволил Руслана Григоренко с должности главы СБУ в Сумской
области, Владимира Краснянского с должности главы СБУ в Днепропетровской
области.
Главу СБУ в Житомирской области Сергея Лысака назначил руководить
управлением в Днепропетровской области, Ивана Рудницкого перевел из
ЗЕЛЕНСКИЙ, ГОРБЕНКО, ГРИГОРЕНКО, ФЕДОРОВ, РУДНИЦКИЙ, ИВАН, Горбенко
, Федоров
, Зеленский
, Борзилов
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