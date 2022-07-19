19.07.2022 в 10:30 Зеленский провел перестановки в СБУ (15)

InfoResist.org 2022.07.19 11:00

InfoResist Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей СБУ в некоторых областях. Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте главы государства. Так, президент уволил Руслана Григоренко с должности главы СБУ в Сумской области, Владимира Краснянского с должности главы СБУ в Днепропетровской области. Главу СБУ в Житомирской области Сергея Лысака назначил руководить управлением в Днепропетровской области, Ивана Рудницкого перевел из