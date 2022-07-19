45 на 45: в Запорожье состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников (26)

- Украина вернула тела еще почти полсотни павших воинов : UA-Футбол 14:43
- Украина вернула тела 45 павших воинов : Версии.com 14:40
- Тела еще 45 погибших военных ВСУ вернули в Украину : Флот2017 14:30
- Украина вернула тела 45 защитников, - Минреинтеграции : СтопКор 14:28
- Украина вернула тела еще 45 погибших воинов : Барометр Южноукраинска 14:14
- Украина вернула тела еще 45 павших воинов : ПрессОрг24 13:44
- 45 на 45: в Запорожье состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников : РИА Мелитополь 13:41
- Украина и рф обменялись погибшими военными : UA.News 13:36
- Украина вернула тела еще 45 павших воинов : Front News International 13:31
- Украина вернула тела еще 45 погибших военных : Вести.ua 13:14
- Украина вернула тела еще 45 погибших воинов : Преступности.нет 13:10
- Состоялся очередной обмен телами погибших военных: Украина вернула останки еще 45 защитников : Еспресо TV 13:06
- Украина вернула тела еще 45 погибших защитников : Новини Live 13:02
- Украина вернула тела еще 45 погибших военных : Страна.ua 13:01
- 12:03 19.07.2022 Украина вернула 45 павших защитников - Минреинтеграции : Интерфакс-Україна 13:01
- Украина вернула тела еще 45 павших воинов : 24 канал 13:00
- Украина вернула тела еще 45 павших воинов : УНИАН 12:44
- Украина вернула тела еще 45 павших защитников для достойного их захоронения : Телеканал "Дом" 12:42
- Украина вернула тела еще 45 погибших защитников : Слово і Діло 12:41
- Украина вернула еще 45 тел погибших защитников - Минреинтеграции : Українська правда 12:40
- Украина вернула тела еще 45 павших воинов : Українські національні новини 12:37
- 19.07.2022 12:27 Украина провела очередной обмен телами погибших украинских военных с РФ : ДонПресс 12:33
- Украина вернула тела еще 45 погибших военных : ТСН.ua 12:31
- Украина вернула тела еще 45 погибших защитников : Бессарабия Информ 12:17
- Украина вернула тела еще 45 погибших военных : Новое Время 12:16
- В Украину вернули тела еще 45 погибших военных : Укринформ 12:16