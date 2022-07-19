45 на 45: в Запорожье состоялась очередная операция по передаче тел погибших защитников (26)

РИА Мелитополь 2022.07.19 13:41

19 июля 2022, 13:18 | Просмотров: В Запорожской области прошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 45 павших воинов. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции ТОТ. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и силовым структурам Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции. Ранее Украина вернула из плена 5 граждан, которым удалось выжить.