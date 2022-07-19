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ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне (21)

Еспресо TV 2022.07.19 14:06
19 июля, 2022 вторник 13:56 Украинская армия ударила по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в телеграмме. Корреспондент выложил видео, на котором запечатлен Антоновский мост после работы наших военных. Также в местных телеграмм-каналах сообщают о пожаре вблизи моста, где
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