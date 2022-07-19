Результаты обстрела Славянска: под завалами есть люди (17)

Деловой Славянск 2022.07.19 15:24

19 июля 2022 в 14:46 Валерий Максимов Славянск опять обстреляли, люди под завалами "Повреждены частные дома. Под завалами остались люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию. Берегите себя", - сообщает глава ВГА Славянска Вадим Лях. https://slavdelo.dn.ua/wp- content/uploads/2022/07/VID_20220719_145620_514.mp4 https://slavdelo.dn.ua/wp- content/uploads/2022/07/VID_20220719_145228_836.mp4