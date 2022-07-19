СБУ собрала доказательства ядерного терроризма россиян в Чернобыле (21)

Новини Live 2022.07.19 16:02

19 июля 15:58 Российские солдаты нарушили все правила ядерной безопасности во время пребывания на ЧАЭС СБУ завершила сбор улик о том, что российские солдаты силой захватили ЧАЭС. Военные находились на объекте с 24 февраля по 31 марта 2022 года. Об этом сообщает СБУ. Как отмечают в СБУ, на Чернобыльской атомной электростанции не работают реакторы, впрочем, предприятие является огромным комплексом с тремя