Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года (20)

Еспресо TV 2022.07.19 18:04

19 июля, 2022 вторник 17:41 Кабмин зафиксировал цену газа для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн до 31 мая 2023 года, поэтому стоимость отопления в новом сезоне не должна расти Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Какой бы ни была цена на рынке, производители тепла смогут покупать газ в новом отопительном сезоне по 7,40 грн за кубометр.