Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пленный захватчик честно признался ради чего пошел воевать: хотел подзаработать на вставные зубы (17)

Politeka 2022.07.19 19:10
Российские захватчики в качестве "пушечного мяса" набирают в свои ряды всех подряд, даже неоднократно судимых. сегодня, 18:51 Кадры с признанием рецидивиста опубликовала Служба безопасности Украины. Так, украинские воины захватили в плен жителя Луганской области, который воспринял войну в Украине, как возможность подзаработать, чтобы вставить себе зубы после тюрьмы. Задержанный - бывший шахтер.
ЗУБ, СЕВЕРОДОНЕЦК, РЕЦИДИВИСТ, ДОБРОВОЛЕЦ, ПЛЕННЫЙ, ОККУПАНТ, Россия, Украина, Луганск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022