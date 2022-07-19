Пленный захватчик честно признался ради чего пошел воевать: хотел подзаработать на вставные зубы (17)

Politeka 2022.07.19 19:10

Российские захватчики в качестве "пушечного мяса" набирают в свои ряды всех подряд, даже неоднократно судимых. сегодня, 18:51 Кадры с признанием рецидивиста опубликовала Служба безопасности Украины. Так, украинские воины захватили в плен жителя Луганской области, который воспринял войну в Украине, как возможность подзаработать, чтобы вставить себе зубы после тюрьмы. Задержанный - бывший шахтер.