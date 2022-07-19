Пленный захватчик честно признался ради чего пошел воевать: хотел подзаработать на вставные зубы (17)

- Июль, 19 в 21:55 Пошел воевать против Украины ради вставных зубов: СБУ задержала рецидивиста из Луганщины : ICTV Факти 22:06
- Россияне пополнили армию рецидивистом из Луганской области, который хочет заработать на вставные зубы : Gazeta.ua 21:45
- Оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который собирал себе на новые зубы - ВИДЕО : UA-Футбол 21:13
- Оккупанты рф отправили воевать в Украину трижды осужденного рецидивиста: "Хочу заработать на зубы" : Znaj.ua 20:45
- 19 июля 2022, 20:11 Мечтал вставить зубы, а стал пушечным мясом: в Северодонецке ВСУ взяли в плен шахтера-рецидивиста : Dialog.ua 20:23
- Шел убивать украинцев за вставные зубы: видео допроса боевика, взятого в плен в Северонецке : Прямий канал 20:12
- 19.07.22 19:55 Рецидивист из Луганщины пошел воевать с Украиной, чтобы заработать на вставные зубы. ВИДЕО : Цензор.Нет 20:02
- Пошел воевать против Украины, чтобы заработать на вставные зубы: признание рецедивиста с Луганской области : ПрессОрг24 19:44
- Пленный захватчик честно признался ради чего пошел воевать: хотел подзаработать на вставные зубы : Politeka 19:10
- Рецидивист из Луганщины хотел на войне против Украины заработать на зубы : MY.UA 19:01
- СБУ показала рецидивиста, который пошел служить в армию рф ради новых зубов : Укринформ 19:01
- Оккупанты взяли в армию "зека" из Луганщины, который хочет заработать на вставные зубы (видео) : Парламент.UA 18:09
- Мечтал о вставных зубах. СБУ взяла в плен рецидивиста, перешедшего на сторону врага : РБК-Україна 18:01
- Зарабатывал на зубы: оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины : УНИАН 17:44
- Пошел воевать против Украины, чтобы заработать на вставные зубы: признание рецедивиста с Луганской области : Українські національні новини 17:38
- Оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганской области, который собирал себе на новые зубы - СБУ : Новое Время 17:16
- СБУ: российские оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганщины, который планировал заработать на вставные зубы : Odessa Online 17:05