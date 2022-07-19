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Фокус: Украина

Июль, 19 в 18:23 У мариупольцев, которые не зарегистрировали недвижимость в оккупантов, отбирают жилье (23)

ICTV Факти 2022.07.19 18:36
Валентина Чорна, редактор ленты Оккупационные власти Мариуполя "своим решением" лишили граждан Украины любой недвижимости в городе, если они не прошли регистрацию в органах так называемой власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. - С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.
АНДРЮЩЕНКО, МАРИУПОЛЬ, РАССЕЛЕНИЕ, ОККУПАНТ, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ПРАВО, Андрющенко, Украина, Россия, Донецк

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