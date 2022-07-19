19.07.2022 21:25 Над Херсонской областью украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-35 (26)

- Июль, 19 в 21:38 В Херсонской области сбит российский истребитель Су-35 : ICTV Факти 22:06
- В районе Новой Каховки украинская ПВО сбила российский СУ-35 : Odessa Online 22:05
- Украинские силы сбили российский истребитель: первые подробности : From-UA.com 22:05
- 19.07.2022 21:25 Над Херсонской областью украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-35 : Одессит.ua 22:05
- ВСУ сбили российский Су-35 возле Новой Каховки : DsNews 22:03
- 21:00 19.07.2022 В районе Новой Каховки сбит российский истребитель Су-35 - Воздушные силы ВСУ : Интерфакс-Україна 21:45
- Российский истребитель сожгли - россиянин выпрыгнул : Gazeta.ua 21:45
- ВСУ сбили российский самолет Су-35 : Винница Реал 21:40
- Российский Су-35 сбит на Херсонщине в районе Новой Каховки : Факти.org 21:39
- Украинские военные сбили истребитель оккупантов Су-35 : Українські національні новини 21:38
- Пытался атаковать штурмовики ВСУ. В районе Новой Каховки сбит истребитель оккупантов : ЛІГАБізнесІнформ 21:37
- Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35 : Еспресо TV 21:36
- "Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35 : Главред 21:35
- 19.07.2022 21:03 Бойцы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель : ДонПресс 21:33
- 19.07.22 21:14 ВСУ сбили вражеский самолет Су-35 под Новой Каховкой, - Воздушные силы : Цензор.Нет 21:32
- ВСУ сбили на Херсонщине российский истребитель - пилот катапультировался : Укринформ 21:31
- Видео дня: Воздушные силы ВСУ сбили Су-35 российских оккупантов : Sportarena.com 21:27
- ВСУ возле Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35 : ТСН.ua 21:16
- Украинские силы сбили российский истребитель в районе Новой Каховки : РБК-Україна 21:16
- Защитники Украины сбили российский Су-35 в районе Новой Каховки : Новое Время 21:16
- ВСУ сбили очередной российский истребитель под Новой Каховкой : Вести.ua 21:14
- В Херсонской области сбит российский самолет : Українська правда 21:10
- Сбит Су-35 рашистов : OstanniPodii.com 21:07
- ВСУ сбили российский Су-35 : Хвиля 21:06
- Воздушные Силы ВСУ сбили самолет РФ СУ-34 : Footboom.com 21:05
- 19.07.2022 в 21:00 В районе Новой Каховки сбит российский истребитель Су-35 : InfoResist.org 21:00