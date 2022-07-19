19.07.2022 21:25 Над Херсонской областью украинские зенитчики сбили российский истребитель Су-35 (26)

Одессит.ua 2022.07.19 22:05

Вражеский самолет пытался атаковать самолеты штурмовой авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает телеграм канал командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. "Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35. Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных Сил ВС Украины.