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Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибшие

Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибшие (1)

Lenta.ua 2022.09.29 23:37
23:30 29 сен 2022. 29 сентября рашисты били по Сумской области из артиллерии и минометов. "За день россияне выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов", - сообщает в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, россияне били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам. Оккупанты нанесли удары по территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных
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2022.09.30 (1)

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