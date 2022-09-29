Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибшие (1)

Lenta.ua 2022.09.29 23:37
23:30 29 сен 2022.
29 сентября рашисты били по Сумской области из артиллерии и минометов.
"За день россияне выпустили по территории области почти 200 мин и
снарядов", - сообщает в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, россияне били чуть ли не по всей границе, по гражданским
объектам.
Оккупанты нанесли удары по территории Белопольской, Зноб-Новгородской,
Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных
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