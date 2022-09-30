Путин аннексировал часть Украины: появилась реакция Джо Байдена (69)

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- Президент Грузии осудила аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях : УП Європейська правда 19:04
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- Лидеры ЕС выступили с заявлением из-за российской аннексии: Украина имеет право на освобождение оккупированных территорий : ДнепрCity.net 18:03
- США поддержат попытки Украины вернуть аннексированные Россией территории : 24 канал 18:00
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- Заявление Евросовета: Не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- Украина подает заявку на вступление в НАТО - Зеленский (видео) : Главком 17:35
- 27 стран ЕС никогда не признают новую аннексию и обещают поддержку, сколько нужно : УП Європейська правда 17:34
- Лидеры ЕС выступили с заявлением из-за российской аннексии: Украина имеет право на освобождение оккупированных территорий : Українські національні новини 17:32
- Зеленский провел СНБО: обсудили пути противодействия попыткам аннексии россией украинских территорий : Українські національні новини 17:32
- Зеленский провел заседание СНБО: обсудили вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины : Судово-юридична газета 17:24
- 27 стран ЕС никогда не признают новую аннексию и обещают поддержку, сколько нужно : Українська правда 17:10
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