Путин аннексировал часть Украины: появилась реакция Джо Байдена (69)

УНИАН 2022.09.30 18:14

Катерина Шварц 18:08, 30.09.22 Накануне Зеленский заявил, что Украина не будет договариваться с Путиным. Джо Байден поддержал Украину / фото REUTERS Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после попытки аннексии украинских территорий Россией о поддержке Украины. Байден четко дал понять, что США поддержат Киев в борьбе за возвращение этих территорий. Видео дня Путин объявил об аннексии новых территорий Украины