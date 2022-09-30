Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Путин аннексировал часть Украины: появилась реакция Джо Байдена

Путин аннексировал часть Украины: появилась реакция Джо Байдена (69)

УНИАН 2022.09.30 18:14
Катерина Шварц 18:08, 30.09.22 Накануне Зеленский заявил, что Украина не будет договариваться с Путиным. Джо Байден поддержал Украину / фото REUTERS Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после попытки аннексии украинских территорий Россией о поддержке Украины. Байден четко дал понять, что США поддержат Киев в борьбе за возвращение этих территорий. Видео дня Путин объявил об аннексии новых территорий Украины
АННЕКСИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, КРЕМЛЬ, ТЕРРИТОРИЯ, Путин, Зеленский, Украина, Россия, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск, Крым, Москва, США
2022.09.30 (69)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022