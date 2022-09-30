Дуда: жалкая акция Кремля - это поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с РФ (53)

2022.09.30 (53)2022.09.29 (9) →
- 19:12 30/09/2022 Байден осудил заявление РФ об аннексии регионов Украины : ГолосUA 21:46
- 20:50 30.09.2022 Зеленский обсудил с премьер-министром Дании незаконную аннексию РФ украинских территорий и усиление санкций против России : Интерфакс-Україна 21:46
- 19:50 30/09/2022 Экстренный брифинг Столтенберга по Украине: основные заявления : ГолосUA 21:46
- После заявления о НАТО Зеленский переговорил с премьером Дании : Gazeta.ua 21:45
- Дуда высказался о тех, кто верил в компромисс с Россией : Gazeta.ua 21:45
- Дуда: жалкая акция Кремля - это поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с РФ : УНИАН 21:43
- Столтенберг: если россия прекратит воевать, то будет мир, а если воевать прекратит Украина - она перестанет существовать : Українські національні новини 21:32
- В ОП отреагировали на новые санкции против РФ : DailyUA 21:30
- Путин провалил свои цели: генсек НАТО Столтенберг сделал важные заявления : Флот2017 21:28
- "Будем затягивать удавку", - Андрей Ермак о новых санкциях против РФ : Судово-юридична газета 21:24
- Экстренный брифинг Столтенберга по Украине: основные заявления : СтопКор 21:23
- Зеленский обсудил с премьером Дании попытку российской аннексии территории Украины : Укринформ 21:16
- Решение о членстве Украины будут принимать все 30 союзников - Столтенберг : MY.UA 21:09
- "Победа России станет катастрофой". Генсек НАТО заверил Украину в поддержке, несмотря на ядерные угрозы Путина : Страна.ua 20:31
- 30 сентября 2022, 20:11 Столтенберг уклончиво ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО : Dialog.ua 20:22
- Поддержка Украины и призыв к путину: Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал заявление президента Зеленского : Znaj.ua 20:14
- В ОП заявили, что Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки : Vesti.ua 20:13
- Израиль отреагировал на попытку России аннексировать части ряда областей Украины : УНИАН 20:13
- НАТО окажет поддержку Украине : Винница Реал 20:10
- Израиль не признает аннексии четырех областей Украины Россией - МИД : Гордон 20:05
- Ермак о новых санкциях против РФ: будем затягивать удавку : ДнепрCity.net 20:03
- 30.09.22 19:45 Столтенберг о заявке на членство в НАТО: Мы поддерживаем право Украины выбирать свой путь : Цензор.Нет 20:02
- Ермак о новых санкциях против РФ: будем затягивать удавку : РБК-Україна 20:01
- Генсек НАТО выступил со срочным заявлением: что сказал об Украине : Новини Live 19:59
- Сегодня, 19:13 Автор: Олена Петричкович Президент Польши: "Отчаянные и жалкие действия Кремля - поражение тех, кто наивно верил в компромисс" : ReplyUA.net 19:49
- Столтенберг дает экстренный брифинг по Украине: основные заявления : Vesti.ua 19:43
- Столтенберг отреагировал на события в Киеве и Москве : Винница Реал 19:40
- Столтенберг: решение о членстве Украины в НАТО будут принимать все 30 стран-союзников путем консенсуса : РИА Мелитополь 19:40
- Сентябрь, 30 в 19:22 Столтенберг ответил на заявку Украины о членстве в НАТО : ICTV Факти 19:36
- "Не имеет юридической силы": ЕС отреагировал на "присоединение" четырех областей Украины : DsNews 19:33
- США предоставят Украине оружие, чтобы оно вернуло все свои территории, - Байден : Судово-юридична газета 19:24
- Экстренный брифинг Столтенберга по Украине: основные заявления : РБК-Україна 19:16
- Дуда: жалкие действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией : УП Європейська правда 19:04
- США помогут Украине вернуть контроль над аннексированными россией территориями - Байден : ОстроВ 19:03
- 30.09.22 18:40 Сегодняшние отчаянные действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией, - Дуда : Цензор.Нет 19:02
- 16:05 30/09/2022 Путин призвал Украину прекратить боевые действия и согласиться с потерей четырех областей : ГолосUA 18:47
- Еще больше оружия и новые санкции против России: Байден жестко отреагировал на аннексию украинских земель : Апостроф 18:45
- Байден: Украина должна вернуть все свои территории, мы поддержим оружием : ЛІГАБізнесІнформ 18:37
- Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России : Гордон 18:36
- 17:43 30.09.2022 Дуда: Сегодняшние действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией : Интерфакс-Україна 18:30
- Путин объявил об аннексии четырех областей Украины : Антикор.com.ua 18:14
- Компромисс с Россией невозможен: президент Польши осудил попытку аннексии территорий Украины : ТСН.ua 17:31
- Псевдореферендумы не отражают волю украинцев, - Блинкен : World News 14:34
- "Никогда, никогда, никогда": Байден заявил, что США не признают аннексию украинских территорий : ПрессОрг24 13:43
- Псевдореферендумы не отражают волю украинцев, - Блинкен : MY.UA 13:38
- Псевдореферендумы не отражают волю украинцев, - Блинкен : Хвиля 13:35