Дуда: жалкая акция Кремля - это поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с РФ (53)

УНИАН 2022.09.30 21:43

Ирина Погорелая 21:09, 30.09.22 Он отметил, что Польша осуждает попытки Кремля аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Дуда прокомментировал заявления Путина о "присоединении" украинских областей к РФ \ фото УНИАН, Вячеслав Ратинский Заявления Кремля о "присоединении" незаконно аннексированных украинских территорий означает поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с властями России.