Сентябрь, 30 в 20:07 Незаконно и бессмысленно: реакция мира и Киева на аннексию украинских территорий (98)

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- 21:23 30/09/2022 Макрон: Франция решительно осуждает аннексию украинских областей Россией : ГолосUA 21:46
- МИД Нидерландов вызывает посла россии из-за аннексии украинских территорий : Укринформ 21:46
- 20:39 30/09/2022 Канада поддерживает заявку Украины на вступление в НАТО : ГолосUA 21:46
- В НАТО прокомментировали попытку аннексии Россией украинских территорий : Lenta.ua 21:37
- Страны НАТО никогда не признают ни одну из аннексированных территорий частью России, - Столтенберг : DsNews 21:33
- Макрон: я решительно осуждаю незаконную аннексию россией украинских территорий : Українські національні новини 21:32
- Израиль не признает аннексию РФ оккупированных территорий Украины : РБК-Україна 21:16
- Столтенберг: страны НАТО не признают ни одну из аннексированных территорий частью России : УП Європейська правда 21:04
- Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины - Макрон : Новое Время 21:01
- Оккупанты хотят объединить аннексированные области Украины в один округ : РБК-Україна 20:46
- Сентябрь, 30 в 20:07 Незаконно и бессмысленно: реакция мира и Киева на аннексию украинских территорий : ICTV Факти 20:36
- России устроила фиктивные голосования в Украине под дулом пистолета - президент Молдовы : Комета-Кропивницкий 20:19
- Путин на концерте пообещал обеспечить безопасность аннексированных территорий Украины : Страна.ua 20:16
- 30 сентября 2022, 19:47 ОБСЕ осудили попытку россии аннексировать территории Украины : Східний варіант 20:13
- МИД Латвии вручил послу россии ноту протеста из-за аннексии украинских территорий : MY.UA 20:08
- Столтенберг: Для всех членов НАТО Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым - это Украина : ЛІГАБізнесІнформ 20:07
- "Мошшеничесвто и позор": Джонсон и послы G7 отреагировали на аннексию части Украины : Главред 20:05
- В Евросоюзе осудили аннексию Россией украинских территорий : Перший Криворізький 20:02
- Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО - Столтенберг : Перший Криворізький 20:02
- Франция осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины, - Макрон : РБК-Україна 20:01
- МИД Латвии вручил послу россии ноту протеста из-за аннексии украинских территорий : Укринформ 19:46
- 19:05 30.09.2022 НАТО не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий : Интерфакс-Україна 19:45
- Столтенберг прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО : RegioNews 19:40
- Это признак слабости, война не идет по российскому плану - НАТО об аннексии : 24 канал 19:30
- США дадут Украине оружие, чтобы вернуть свои территории - Байден : UA.News 19:30
- Путин заявил об аннексии захваченных украинских территорий : Досье 19:23
- НАТО никогда не признает оккупированные Россией территории Украины - Столтенберг : ТСН.ua 19:16
- Нидерланды вызывают посла России из-за незаконной аннексии территорий Украины : Гордон 19:05
- Европейский Совет: Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина : Укринформ 19:01
- "Никогда не признаем": как мир реагирует на объявленную Путиным аннексию территорий Украины : 24 канал 19:00
- Зеленский провел СНБО. Появились первые подробности : Gazeta.ua 18:48
- России устроила фиктивные голосования в Украине под дулом пистолета - президент Молдовы : Гордон 18:36
- Нидерланды вызывают посла России из-за незаконной аннексии украинских территорий : УП Європейська правда 18:34
- "Мы сплотим международное общество". Байден осудил псевдореферендумы России и заявил о новой военной помощи для Украины : Новое Время 18:31
- США ввели санкции за захват путиным четырех областей Украины : UA.News 18:30
- Зеленский ответил путину про "стол переговоров" : UA.News 18:30
- Путин обращение по поводу аннексии - президент россии призвал Украину прекратить войну : Наша Столиця 18:22
- Санду осудила псевдореферендумы как проведенные "под дулом пистолета" : УП Європейська правда 18:04
- Украина не будет вести переговоры с Путиным, - Зеленский : DsNews 18:03
- Россия объявила об аннексии оккупированных территорий Украины : Online.ua 18:02
- Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье есть и останутся Украиной - глава МИД Австрии : Укринформ 18:02
- "Присоединение" оккупированных территорий к рф: как реагирует международное сообщество : Новини Live 17:59
- Зеленский заявил, что готов проводить переговоры по россии, но при едином условии : Новини Live 17:59
- "Путина нужно воспринимать серьезно": Лавров пригрозил Украине : Новини Live 17:59
- Евросоюз никогда не признает незаконную аннексию территорий Украины : Укринформ 17:46
- Кулеба о попытке аннексии Россией оккупированных территорий Украины: Она просто подавится : Гордон 17:35