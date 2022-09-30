Сентябрь, 30 в 20:07 Незаконно и бессмысленно: реакция мира и Киева на аннексию украинских территорий (98)

ICTV Факти 2022.09.30 20:36

Анастасия Гевко, редактор ленты Фото: Depositphotos В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин сделал публичное заявление об аннексии новых украинских территорий - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сразу после завершения выступления Путина в росСМИ стала появляться информация о том, что подконтрольные Кремлю марионетки подписали нелегитимные бумаги о якобы "присоединении" областей Украины к РФ.