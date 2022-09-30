"Путин проигрывает эту войну": Трасс сделала заявление об аннексии оккупированных территорий Украины (66)

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- Как отреагирует Украина на предложение РФ закончить войну в нынешних границах: ответ Кулебы : РБК-Україна 21:46
- Тема дня | "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше : ЛІГАБізнесІнформ 21:37
- Путину поставили дедлайн по окончанию развязанной войны: Олег Жданов назвал дату : Главред 20:35
- Путин формулирует новые цели войны для народа: политолог объяснил, что пытается показать диктатор : 24 канал 20:30
- Точка невозврата? Чем чревато решение РФ об аннексии украинских территорий : Vesti.ua 20:13
- Европейский Союз отреагировал на заявление Путина об аннексии украинских территорий : НБН 19:38
- Путин хочет закончить войну в Украине как можно скорее: Жданов назвал точную дату : УНИАН 19:13
- Для Украины ничего не меняется, мы продолжаем освобождать нашу землю и наших людей: Кулеба : ЛІГАБізнесІнформ 19:07
- Экстренное обращение НАТО и ОНН: все подробности и онлайн событий : Апостроф 19:00
- Лидеры стран ЕС единогласно осудили российскую оккупацию украинских территорий : Gazeta.ua 18:48
- "Заявления Пескова - это имитация": почему Россия передумала по поводу переговоров : 24 канал 18:30
- Байден после заявлений Путина заявил, что США помогут Украине вернуть аннексированные территории : Obozrevatel 18:01
- "Извращенцы": Путин отметился рядом гомофобных заявлений, оправдывая кровавую аннексию : 24 канал 18:00
- Путин аннексировал оккупированные территории Украины : Кочегарка Горловская 17:42
- 17:29 / 30.09.2022 Россия пытается убедить Европу, что весь "цирк" с референдумами настоящий : Багнет 17:31
- 30 сентября 2022, 16:51 Путин перед аннексией территорий Украины обратился к Киеву в ультимативном тоне : Dialog.ua 17:21
- ГУР рассказало, как проводились псевдореферендумы на оккупированных территориях : Матриця свободи 17:16
- путин заявил о присоединении оккупированных территорий к россии : OstanniPodii.com 17:03
- Путин хочет завершить войну до 15 ноября, - Жданов раскрыл идеи Кремля : 24 канал 17:00
- В разведке рассказали, как россия проводила псевдореферендумы : Новини Live 16:59
- Речь Путина не смотрели. Зеленский уже проводит СНБО, - Никифоров : РБК-Україна 16:46
- "Это жутко". Жена Усика отреагировала на выступление Путина и аннексию украинских территорий Россией - фото : Новое Время 16:46
- Бункерный маразматик путин "присоединил" к россии захваченные территории, и призвал Украину сдаваться: "Как было уже не будет" : Znaj.ua 16:44
- На Банковой не смотрели выступление Путина, реакция Зеленского будет вечером - Никифоров : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- Путин объявил аннексию временно оккупированных территорий Украины : Соцпортал 16:21
- 30 сентября 2022, 16:06 Фейковый "референдум" координировала администрация путина, - ГУР : Східний варіант 16:13
- Путин огласил аннексию территорий Украины и предложил Киеву сесть за стол переговоров : НБН 16:08
- В разведке рассказали, как РФ проводила "референдумы" : Bigmir)net Новини 16:08
- Заседание Ставки: что обсудили Зеленский и генералы ВСУ : ОстроВ 16:03
- У Зеленского отреагировали на выступление путина и заявление об аннексии оккупированных территорий : 24 канал 16:00
- Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины: заявление диктатора (онлайн) : Новини Live 15:59
- 13:46 30/09/2022 Зеленский провел Ставку перед срочным заседанием СНБО: что обсуждали : ГолосUA 15:46
- Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины координировала администрация Путина - разведка : ТСН.ua 15:46
- 30.09.2022 в 15:38 Кулеба: Запад усилит поддержку Украины после новых попыток РФ аннексировать украинские территории : InfoResist.org 15:45
- Фейковый "референдум" координировала администрация путина - разведка : MY.UA 15:38
- Ядерные угрозы: В Кремле взялись призывать всех к ответственности : Еспресо TV 15:34
- Фейковый "референдум" координировала администрация путина - разведка : Укринформ 15:31
- Зеленский провел Ставку перед срочным заседанием СНБО: что было рассмотрено : Front News International 15:30
- Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсудили ряд вопросов : Судово-юридична газета 15:24
- Зеленский провел Ставку перед срочным заседанием СНБО: что было рассмотрено : СтопКор 15:23
- Зеленский провел Ставку перед срочным заседанием СНБО : Антикор.com.ua 15:14
- "Путин проигрывает эту войну": Трасс сделала заявление об аннексии оккупированных территорий Украины : Новини Live 14:59
- Как Россия проводила "референдумы" в Украине: в разведке раскрыли подробности : РБК-Україна 14:46
- Песков рассказал подробности об аннексии территорий Украины: Путин подпишет 4 "документа" : НБН 14:38
- Сделали акцент на войне: в Кремле заявили о нежелании говорить с Украиной : Фокус 14:35