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Стало известно, почему США призывают своих граждан покинуть Россию

Стало известно, почему США призывают своих граждан покинуть Россию (1)

Главком 2022.09.29 15:35
Дарія Демяник Сьогодні, 15:22 glavcom.ua Штаты обеспокоены мобилизацией в РФ Фото из открытых источников США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, имеющих гражданство РФ В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки объяснили, почему призвали граждан немедленно покинуть Российскую Федерацию.
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2022.09.30 (1)

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