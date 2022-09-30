Стало известно, почему США призывают своих граждан покинуть Россию (1)

Главком 2022.09.29 15:35

Дарія Демяник Сьогодні, 15:22 glavcom.ua Штаты обеспокоены мобилизацией в РФ Фото из открытых источников США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, имеющих гражданство РФ В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки объяснили, почему призвали граждан немедленно покинуть Российскую Федерацию.