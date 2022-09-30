Стало известно, почему США призывают своих граждан покинуть Россию (1)

Главком 2022.09.29 15:35
Дарія Демяник
Сьогодні, 15:22 glavcom.ua
Штаты обеспокоены мобилизацией в РФ
Фото из открытых источников
США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, имеющих
гражданство РФ
В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки объяснили, почему
призвали граждан немедленно покинуть Российскую Федерацию.
МОБИЛИЗАЦИЯ, ГРАЖДАНИН, ГРАЖДАНСТВО, РОССИЯ, ПРИЗЫВ, СТРАНА, Путин
, Хербст
, Брюханов
, Удовенко
, Желиховский
, Коваленко
, Украина
, США
, Россия
, Москва
, BG
, Латвия
, Польша
, Италия
, Вашингтон
, Румыния