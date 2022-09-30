В российском регионе за мобилизованных мужчин семьям выдают по барану (24)

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- Неужели "Лады" закончились: в Сибири семьям мобилизованных выдают по 1 барану : 24 канал 14:30
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- 30.09.2022 в 13:34 В российской Туве семьям мобилизованных выдают по барану : InfoResist.org 13:45
- Равноценный обмен: в Туве за мобилизованного мужчину дают барана : Матриця свободи 13:16
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