В российском регионе за мобилизованных мужчин семьям выдают по барану (24)

Преступности.нет 2022.09.30 21:39

30.09.2022 21:36 Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы. Как отчиталось правительство российского региона, за два дня семьям мобилизованных уже выдали 91 барана - каждой семье по одной голове мелкого рогатого скота. Также в некоторых районах еще выделяют продукты - картофель, капусту и