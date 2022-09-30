Система оповещения от ГСЧС заработает 1 декабря: население будут информировать о разных видах угроз (10)

2022.09.30 (10)2022.09.29 (18) →
- Систему оповещения населения от ГСЧС запустят с 1 декабря : Бессарабiя.UA 11:14
- ГСЧС в декабре запустит систему оповещения населения : Судово-юридична газета 10:24
- В ГСЧС отчитались о тестировании системы оповещений : Одесса Медиа 10:01
- ГСЧС запускает систему экстренного оповещения, которая пугаетй граждан резкими звуками : Вісті-UA.net 09:35
- В ГСЧС запускают новую систему оповещения Cell Broadcast : Флот2017 09:28
- Систему оповещения от ГСЧС запустят с 1 декабря: как она будет работать : DsNews 08:03
- Систему оповещения от ГСЧС запустят с 1 декабря : Depo 08:03
- В ГСЧС отчитались о тестировании системы оповещений : Vesti.ua 04:13
- ГСЧС в декабре запустит систему оповещения населения : Типичный Херсон 03:25
- Система оповещения от ГСЧС заработает 1 декабря: население будут информировать о разных видах угроз : Преступности.нет 00:39