Система оповещения от ГСЧС заработает 1 декабря: население будут информировать о разных видах угроз (10)

Преступности.нет 2022.09.30 00:39

30.09.2022 00:22 Тестирование системы экстренного оповещения Cell Broadcast завершено, в дальнейшем областные военно-гражданские администрации будут информировать население о реальных угрозах. Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш во время брифинга. "Мы завершили тестирование по всей стране, которое проводилось с 7 по 23