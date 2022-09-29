В Черногории шпионский скандал с россиянами: обыски проводят у 6 дипломатов (1)

ТСН.ua 2022.09.29 19:32

19:07, 29.09.22 Правоохранители совершают следственные действия в отношении российских граждан, имеющих виды и временное проживание в Черногории, и работников посольства РФ в связи с подозрением в шпионаже. Оперативники Агентства национальной безопасности Черногории (ANB) и Специальной государственной прокуратуры (SDT) по подозрению в шпионаже задержали шестерых российских дипломатов, 30 граждан России с видом на