НБУ запретил частные переводы с гривневых карт на заграничные (47)

- 19:00 30/09/2022 НБУ разрешил компаниям переводить валюту за границу для содержания филиалов : ГолосUA 21:46
- Украинцам запретили отправлять деньги за границу с гривневых карт - объяснение НБУ : Payspace Magazine 19:45
- НБУ запретил переводить деньги с гривневых карт на зарубежные : MC Today 19:10
- Нацбанк увеличивает до 100 000 грн лимит на покупку безналичной валюты под депозит и возвращает запрет Р2Р-переводов с гривневых карт на иностранные : ITC.ua 18:38
- НБУ разрешил компаниям переводить валюту за границу для содержания филиалов : Fin.org.ua 18:34
- День финансов: лимиты покупки валюты для депозитов, запрет P2P переводов на зарубежные карты : Finance.UA 18:28
- НБУ разрешил компаниям переводить валюту за границу для содержания филиалов : Укрудпром 18:14
- Нацбанк объявил о запрещении ряда переводов с гривневых карт : Lenta.ua 18:08
- Украинцам запретили делать переводы на заграничные карты: НБУ вводит валютный надзор : From-UA.com 18:05
- НБУ запретил P2P-переводы с гривневых на зарубежные карты : FinOboz 17:28
- НБУ запретил переводы с гривневых карточек на заграничные : Бізнес ЛігаЗакон 17:14
- НБУ запретил частные переводы с гривневых карт на заграничные : ПрессОрг24 16:43
- Нацбанк разрешил компаниям переводить валюту за границу для содержания филиалов : Вечерние Вести 16:39
- НБУ запретил P2P-переводы с гривневых на зарубежные карты : Версии.com 16:34
- НБУ запретил частные переводы с гривневых карт на заграничные : GlavPost.Com 16:31
- 30 сентября 2022, 16:07 НБУ с 5 октября запрещает переводить деньги с гривневой карты на иностранные карты. С валютной можно до 100 тыс. грн в эквиваленте : Dev.ua 16:21
- Нацбанк разрешил компаниям переводить валюту за границу для содержания филиалов : Мiнфiн 16:08
- Валюты станет больше: Нацбанк ввел ряд важных условий : Фокус 16:05
- НБУ запретил переводы средств физлицами на карты иностранных банков: в чем причина : Факти 16:04
- НБУ увеличил лимит на покупку безналичной валюты для украинцев : Перший Криворізький 16:02
- НБУ ввел запрет на некоторые переводы с карточек: детали : Новини Live 15:59
- 15:31 30/09/2022 НБУ с 5 октября запретил физлицам переводить деньги с гривневых на зарубежные карты банков : ГолосUA 15:46
- Нацбанк снова запретит украинцам Р2Р-переводы в гривне: названа веская причина : Апостроф 15:45
- Нацбанк запретил некоторые переводы с гривневых карт: кого это коснется : УНИАН 15:43
- 30 сентября 14:19 НБУ вернул запрет переводов с гривневых на зарубежные карты : Forbes Україна 15:43
- Украинцам запретили совершать переводы на карты иностранных банков : Слово і Діло 15:41
- НБУ вернул запрет на Р2Р-переводы с украинских гривневых карт на карточки иностранных банков : Вечерние Вести 15:39
- НБУ закрывает возможность переводов с гривневых карт на карты зарубежных банков : Fin.org.ua 15:34
- НБУ изменил некоторые валютные ограничения : Днепровский городской портал 15:32
- НБУ запретил частные переводы с гривневых карт на заграничные : Українські національні новини 15:32
- НБУ ввел очень важный запрет : Фраза.ua 15:30
- НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты : Finance.UA 15:28
- 30 сентября 2022 15:09 НБУ запретил P2P-переводы с гривневых карт за границу : thePage 15:27
- НБУ запретил для украинцев переводы с гривневых карточек на иностранные : Судово-юридична газета 15:24
- НБУ закрывает возможность переводов с гривневых карт на карты зарубежных банков : Укрудпром 15:13
- НБУ вернул запрет на Р2Р-переводы с украинских гривневых карт на карточки иностранных банков : Мiнфiн 15:08
- НБУ запретил переводы на карты иностранных банков : РБК-Україна 14:46
- Слишком много валютных рисков. НБУ запретил P2P переводы с гривневых на зарубежные карты : Новое Время 14:46
- Нацбанк изменил правила покупки безналичной валюты и Р2Р-переводов за границу : Український Бізнес Ресурс 14:42
- НБУ принял ряд важных изменений касаемо покупки и перевода валюты: "С 5 октября возвращается запрет..." : Politeka 14:39
- НБУ запретил переводы на карты иностранных банков : Головне в Україні 14:35
- НБУ запретил Р2Р-переводы с гривневых карт на зарубежные : УП: Економічна правда 14:33
- 13:50 30.09.2022 НБУ возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых на зарубежные карты : Петр и Мазепа 14:09
- НБУ изменил некоторые валютные ограничения : MY.UA 14:08
- 13:27 30.09.2022 НБУ запретил P2P-переводы с гривневых на зарубежные карты : Интерфакс-Україна 14:00