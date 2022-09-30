НБУ запретил частные переводы с гривневых карт на заграничные (47)

GlavPost.Com 2022.09.30 16:31

30 сентября, 2022 Национальный банк Украины сообщил, что с 5 октября возвращает запрет на Р2Р- переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков, пишет . "С 5 октября возвращается запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков", - сообщили в НБУ. Что и в дальнейшем разрешено: переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков,