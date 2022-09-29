Путин не остановиться на первой волне мобилизации: Зеленский дал советы россиянам (7)

УНИАН 2022.09.29 21:13

Виталий Саенко 21:09, 29.09.22 Президенту РФ наплевать на людей, поскольку он не уважает ни живых, ни павших, отметил лидер Украины. Владимир Зеленский посоветовал коренным народам России бороться за свободу, чтобы не погибнуть в Украине / фото president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский призывает народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в Российской Федерации бороться за свободу,