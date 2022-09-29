Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября - посол США при НАТО (11)

Гордон 2022.09.29 23:05

Сегодня 22.43 Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в Брюсселе (Бельгия) 12 октября. Об этом журналистам 29 сентября сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает "Радіо Свобода". Заседание состоится накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 13 октября. На уточняющий вопрос "Радіо Свобода", чего ожидать от предстоящей встречи и