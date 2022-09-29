29.09.22 21:58 Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова (10)

2022.09.30 (10)2022.09.29 (15) →
- Запрет на удары по России распространяется только на HIMARS из США - посол : Front News International 10:30
- Запрет на удары по территории других государств распространяется только на HIMARS - Посол Украины в США : Судово-юридична газета 10:24
- Маркарова: Запрет на удары американским оружием по России касается только HIMARS : MY.UA 09:09
- Маркарова: Запрет на удары по РФ касается только HIMARS из США : Цензору.нет 08:16
- Бить по территории РФ запрещено одним видом американского оружия - посол : Bigmir)net Новини 04:08
- Бить по территории РФ запрещено одним видом американского оружия - посол : MY.UA 03:38
- Запрет на удары по России оружием США касается только HIMARS, - Маркарова : РБК-Україна 03:31
- Запрет бить по России касается только HIMARS из США - Маркарова : Gazeta.ua 00:44
- Запрет на удары по рф касается только HIMARS, предоставленных США - посол : Слово і Діло 00:41