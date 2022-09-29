29.09.22 21:58 Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова (10)

Цензор.Нет 2022.09.29 22:02

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения. Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде". Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об