Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев (15)

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- Глава Минобороны Британии тайно посетил Киев : УНИАН 11:43
- Глава Минобороны Британии Бен Уоллес тайно посетил Киев : Vesti.ua 11:43
- Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев и встретился с Резниковым : Українські національні новини 11:32
- Глава Минобороны Великобритании был на этой неделе в Киеве : Страна.ua 11:16
- Глава Минобороны Британии тайно посетил Киев : Bigmir)net Новини 11:09
- Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев : ОстроВ 11:03
- Уоллес без анонса посетил Киев: Поговорили с Резниковым о военной помощи : DsNews 10:04
- 30.09.22 09:47 Министр обороны Британии Уоллес тайно побывал в Киеве и встретился с Резниковым : Цензор.Нет 10:02
- Глава Минобороны Британии посетил Киев с неанонсированным визитом: что известно : РБК-Україна 09:46
- Министр обороны Британии на этой неделе тайно посетил Киев : Укринформ 09:46
- Уоллес без анонса посетил Киев. Обсуждал военную помощь с Резниковым : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- В Киев тайно приезжал британский министр обороны : UA.News 08:30
- Министр обороны Британии тайно посетил Киев и говорил с Резниковым : ТСН.ua 00:31
- 29.09.2022 в 23:49 Уоллес тайно посетил Киев и встретился с Резниковым : InfoResist.org 00:00