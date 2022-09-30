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Фокус: Украина

Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев (15)

ОстроВ 2022.09.30 11:03
30.09.2022 10:29. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев на этой неделе с неанонсированным визитом. Об этом он сообщил в Twitter. "На этой неделе доставил удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине" - написал британский министр обороны. Он отметил, что поддержка Украины против российской агрессии набирает обороты и будет продолжаться в следующем году и после.
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2022.09.30 (15)

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