Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев (15)

ОстроВ 2022.09.30 11:03

30.09.2022 10:29. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев на этой неделе с неанонсированным визитом. Об этом он сообщил в Twitter. "На этой неделе доставил удовольствие посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине" - написал британский министр обороны. Он отметил, что поддержка Украины против российской агрессии набирает обороты и будет продолжаться в следующем году и после.