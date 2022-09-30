10:10 30.09.2022 Указы Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины нарушают международную систему безопасности - заявление партии "Слуга народа" (46)

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- Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями : Kafanews 09:39
- Президент рф подписал указ о признании "независимости" Запорожской области : Inform.zp.ua 09:35
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- 30.09.2022 08:46 Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей : ДонПресс 09:03
- 30.09.22 08:47 Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями : Цензор.Нет 09:02
- Путин подписал указы о признании "независимыми" Херсонской и Запорожской областей : Парламент.UA 08:39
- Путин подписал указы по Херсонской и Запорожской областям, цинично ссылаясь на Устав ООН : Вечерние Вести 08:39
- Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей : Флот2017 08:28
- 30 сентября 2022, 08:05 Путин подписал указы по Херсонской и Запорожской областям, цинично ссылаясь на Устав ООН : Dialog.ua 08:22
- Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" : Depo 08:03
- Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины : Головне в Україні 07:35
- путин признал Херсонскую и Запорожскую области "независимыми" - росСМИ : Goodnews.ua 06:46
- Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями" : DsNews 06:33
- путин признал "независимость" временно оккупированных украинских областей : UA.News 06:30
- Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей : Антикор.com.ua 06:14
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- Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями : Типичный Херсон 03:25
- Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями : Новости N 02:59
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- Путин подписал преступные указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей : 24 канал 02:30
- Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей : Луганск.info 01:48
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- Путин издал указы о статусе Запорожской и Херсонской областей : Винница Реал 01:40
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- Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей : ТСН.ua 01:16
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- Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей : Українська правда 01:10
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- Путин подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями" : Еспресо TV 01:04
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- путин признал Херсонскую и Запорожскую области "независимыми" - росСМИ : Укринформ 01:02
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