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10:10 30.09.2022 Указы Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины нарушают международную систему безопасности - заявление партии "Слуга народа"

10:10 30.09.2022 Указы Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины нарушают международную систему безопасности - заявление партии "Слуга народа" (46)

Интерфакс-Україна 2022.09.30 10:46
Указы президента Российской Федерации Владимира Путина о так называемом "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей Украины нарушают международное право, устав ООН и мировую систему безопасности, заявили в партии "Слуга народа". "Так называемые "референдумы", их "признание" Кремлем и планы присоединить украинские территории к российской федерации являются грубым нарушением
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