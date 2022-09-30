Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов РФ у границы с Польшей (18)

Хвиля 2022.09.30 11:06

Только два дня назад Eurofighter были направлены в Польшу для выполнения аналогичных задач. Хвиля 30.09.2022 10:44:00 Истребители Eurofighter Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare сообщили о том, что истребители Eurofighter, участвующие в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы. Только два дня назад Eurofighter были направлены в Польшу для выполнения