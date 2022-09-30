Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов РФ у границы с Польшей (18)

- Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши. ФОТО : РИА Мелитополь 11:40
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов РФ у границы с Польшей : World News 11:34
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов РФ у границы с Польшей : Хвиля 11:06
- Италия подняла истребители из-за российских самолетов на границе Польши : DsNews 10:03
- 30.09.22 09:23 Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши. ФОТО : Цензор.Нет 09:32
- Италия поднимала в небо истребители из-за российских самолетов у границ Польши : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- Сентябрь, 30 в 8:50 Итальянские истребители подняли в небо из-за российских самолетов вблизи Польши : ICTV Факти 09:06
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов рф у границы с Польшей : GlavPost.Com 08:31
- Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши : UA.News 08:30
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов рф у границы с Польшей : Укринформ 07:31
- Италия подняла истребители из-за самолетов РФ у границы с Польшей : Еспресо TV 07:04
- Самолеты РФ заметили возле Польши. Италия подняла истребители : Gazeta.ua 06:45
- Италия подняла истребители из-за самолетов рф возле Польши : Слово і Діло 06:41
- Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов вблизи Польши : Новое Время 06:01
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов рф у границы с Польшей : MY.UA 05:08
- Италия подняла истребители в воздух из-за самолетов рф у границы с Польшей : Укринформ 05:01
- Италия подняла истребители из-за российских самолетов возле Польши : Українська правда 03:10