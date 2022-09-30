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В Николаеве вражеская ракета попала в девятиэтажку: пожар, под завалами люди (видео)

В Николаеве вражеская ракета попала в девятиэтажку: пожар, под завалами люди (видео) (19)

Новости N 2022.09.30 01:59
Сегодня в 01:51 Ночью в Николаеве вражеская ракета разрушила девятиэтажный доом: начался пожар, под завалами люди. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Витали Ким. "7 взрывов (2 как минимум за городом). русские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - написал он в своем телеграм канале.
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