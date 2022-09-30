ВСУ поразили российский пункт управления беспилотниками в Херсонской области - ОК "Юг" (31)

Прямий канал 2022.09.30 08:08

06:27, Сегодня фото: facebook Генштаб ЗСУ В течение суток 29 сентября ВСУ поразили российский командный пункт в Бериславском районе и пункт управления беспилотниками в Давыдовом Броде на Херсонщине. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг". Отмечается, что в течение боевого дня ВСУ нанесли 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.