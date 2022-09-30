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Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье: стало известно количество погибших и пострадавших

Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье: стало известно количество погибших и пострадавших (33)

Верже 2022.09.30 11:28
30.09.2022 Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, в месте скопления мирных граждан. В результате обстрела погибли и ранены гражданские. Сегодня утром, 30 сентября, россияне обстреляли гражданскую гуманитарную колонну на выезде из Запорожья. Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. По словам Старуха, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию.
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