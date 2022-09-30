РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья (44)

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- Оккупанты обстреляли колонну гражданских в Запорожье: много погибших и раненых : Судово-юридична газета 10:24
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- Россияне ударили ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья - много погибших : Online.ua 10:02
- Ракетный удар по колонне в Запорожье: уже известно о более 20 погибших : 24 канал 10:00
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