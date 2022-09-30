Удар по гражданской колонне в Запорожье: погибли 23 человека, много раненых (63)

РБК-Україна 2022.09.30 09:46

Запорожье, Пятница 30 сентября 2022 09:35 Фото: россияне обстреляли колонну с гражданскими под Запорожьем (Getty Images) Автор: Руслан Гаращенко В результате удара российскими войсками по гражданской колонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья, погибли по меньшей мере 23 человека, еще 28 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.