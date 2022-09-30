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В РФ мобилизованным советуют использовать женские гигиенические средства при ранении - британская разведка (23)

ТСН.ua 2022.09.30 10:31
10:15, 30.09.22 Новые российские мобилизованные подготовку на фронт проходят на очень низком уровне. Кроме того, возникла проблема с медикаментами для оказания первой помощи. В России ухудшается медицинское обеспечение военных, отправляемых на войну против Украины - мобилизованным рекомендуют покупать предметы женской гигиены как средства первой помощи. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
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